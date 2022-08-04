В Бурятии начали розыск заливших Вечный огонь преступников

В Улан-Удэ разыскивают заливших Вечный огонь преступников

В Бурятии начали розыск преступников, заливших Вечный огонь в парке «Мемориал Победы» в центре города Улан-Удэ — по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 4 августа, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Республике Бурятия.

По данным ведомства, вечером 3 августа двое неизвестных в парке «Мемориал Победы» подошли к Вечному огню и залили его жидкостью из бутылки, после чего скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества» УК РФ. Максимальное наказание по вменяемой статье УК РФ — три года лишения свободы. Личности преступников устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчину арестовали на семь суток, так как тот сделал фотографию в «непристойной позе» у Вечного огня. Для фото мужчина снял с себя обувь и сел у подножия Вечного огня.