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Глава «Газпрома» предсказал подорожание газа в Европе

Глава «Газпрома»: цена на газ в Европе на пике может превышать $4000 за тыс. кубометров

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на пике спроса осенью-зимой текущего года цены на газ в Европе могут превышать 4000 долларов за 1000 кубометров. Его слова приводит ТАСС.

Он также рассказал об успехах работы компании за первую половину 2022 года и сообщил, что держателям акций буду выплачены рекордные дивиденды.

О решении «Газпрома» выплатить промежуточные дивиденды стало известно 30 августа. По словам зампреда правления компании Фамила Садыгова, совету директоров будут предложены рекомендации о выплате не менее 50 процентов от скорректированной чистой прибыли.

В конце июня «Газпром объявил об отказе выплачивать дивиденды на фоне резкого падения продаж, хотя еще в мае предполагались выплаты в рекордном размере. В компании объяснили, что средства потратят на инвестиционные программы, а также на выплату дополнительных налогов в размере 1,248 триллиона рублей.

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Мария Грушко
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