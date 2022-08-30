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«Газпром» пообещал выплатить промежуточные дивиденды

«Газпром» планирует выплатить промежуточные дивиденды в размере 51,03 руб. за акцию

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодье 2022 года в размере 51,03 рубля за акцию. В будущем компания пообещала не отказываться от выплат дивидендов, как и было запланировано в ее политике, говорится в сообщении на сайте «Газпрома».

Руководство предложило собранию акционеров установить дату, на момент которой будут определены лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов — с 11 октября 2022 года.

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«Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 24 октября 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 15 ноября 2022 года», — говорится в сообщении.

Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что несмотря на санкционное давление и «неблагоприятную внешнюю среду», компания достигла рекордных показателей выручки, чистая прибыль составила 2,5 триллиона рублей, передает РБК.

По его словам, совету директоров будут предложены рекомендации о выплате по дивидендам не менее 50 процентов от скорректированной чистой прибыли.

В конце июня на фоне резкого падения продаж «Газпром объявил об отказе от выплаты дивидендов, хотя еще в мае предполагались выплаты в рекордном размере. В компании объяснили, что средства потратят на инвестиционные программы, а также на выплату дополнительных налогов в размере 1,248 триллиона рублей.

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Марина Совина
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