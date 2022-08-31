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Президент Молдавии усомнилась в продолжении поставок газа из России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна может остаться без российского газа

Фото: Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что «Газпром» может перекрыть поставки российского газа, ее слова передает Интерфакс.

«Однако даже если нас не отключат, тенденция такова, что цены на газ станут неподъемными», — подчеркнула она.

Санду попросила граждан максимально снизить потребление газа. Как она утверждает, государство столкнулось с энергетическим кризисом. Президент Молдавии подчеркнула, что в стране есть газ, но цены на него очень высокие, а более дешевые энергоресурсы найти сложно. Правительство запустило программу поддержки граждан, чтобы малоимущие смогли «пережить этот сложный период».

Ранее сообщалось, что Молдавия смогла найти способ оплаты российского газа, поставленного «Газпромом» в августе. Государственное предприятие «Энергоком» приобретет за 16,6 миллиона долларов 10 миллионов кубометров топлива у газораспределительной компании «Молдовагаз», что даст возможность оплатить аванс за полученный газ от «Газпрома».

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Кристина Есикова
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