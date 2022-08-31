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В фонде уточнили дату похорон Горбачева

В «Горбачев-фонде» сообщили, что политика похоронят в субботу 3 сентября

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В качестве даты прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым выбрана суббота, 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Горбачев-фонда» на официальном сайте институции.

По сообщению представителей политика, прощание состоится в Колонном зале Дома союзов с десяти утра до двух часов дня. На церемонию смогут прийти все желающие.

«Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище», — уточнила пресс-служба фонда.

Российский политик скончался 30 августа. Ранее об ухудшении его здоровья рассказывал пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков. По его словам, Горбачев страдал от заболевания почек и проходил курс лечения, в том числе гемодиализ. Он объяснял состояние бывшего лидера возрастом.

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Валерий Розенберг
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