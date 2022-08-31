Историк назвал эпоху Горбачева вызывающей недоумение и сожаление

Историк Максименков заявил, что наследие Горбачева вызывает чувство недоумения и сожаления

Михаил Горбачев был самым случайным лидером СССР за всю историю страны, а документальное наследие его эпохи вызывает лишь чувство недоумения и сожаления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил историк-архивист Леонид Максименков.

По его словам, в отличие от других вождей Советского Союза, Горбачев не имел должного опыта управления, и за те два года, что он провел в аппарате КПСС, научился лишь «ублажать кремлевских старцев». По убеждению историка, об этом говорит количество хвалебных речей Горбачева в адрес генеральных секретарей Брежнева, Андропова и Черненко.

«Чему он мог научиться на Старой площади за два года? Механизму согласования и принятия решений? Тайнам подковерной аппаратной борьбы? Вряд ли. Разве что ублажать кремлевских старцев и прежде всего усыплять и без того полусонного Леонида Ильича [Брежнева]», — заявил Максименков.

Он отметил, что «фирменный стиль» Горбачева-ритора можно описать как поток сознания или полубред. «Можно ли понять, что хотел сказать Горбачев? Судя по многим документам и тоннам неправленых стенограмм и многочасовых пустопорожних выступлений и докладов, он сам этого не знал», — уверен специалист по архивным документам.

Максименков отметил, что произносивший бессмысленные речи глава государства «расшатал и угробил» как партию, так и все государство.

«Удивительно, что при таком стиле руководства развал СССР и крах КПСС не наступил раньше», — подытожил историк.

О смерти Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Он скончался на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой.