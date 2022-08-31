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Стало известно о лечении Горбачева перед смертью

Горбачев перед смертью почти все последнее время получал паллиативную помощь
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Evgeniy Kanaev / Globallookpress.com

Бывший президент СССР Михаил Горбачев почти все последнее время перед смертью находился в медицинском учреждении и получал паллиативную помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении.

«Он уже почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь», — подчеркнул он.

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Ее основная цель — эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений болезни.

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О смерти бывшего президента СССР стало известно вечером во вторник, 30 августа. Политик скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

29 августа он прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. В июне пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков рассказал, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения.

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Марина Совина
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