Стало известно о лечении Горбачева перед смертью
Бывший президент СССР Михаил Горбачев почти все последнее время перед смертью находился в медицинском учреждении и получал паллиативную помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в окружении.
«Он уже почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь», — подчеркнул он.
Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями. Ее основная цель — эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений болезни.
О смерти бывшего президента СССР стало известно вечером во вторник, 30 августа. Политик скончался после продолжительной и тяжелой болезни.
29 августа он прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. В июне пресс-секретарь «Горбачев-фонда» Владимир Поляков рассказал, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения.