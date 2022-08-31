В Литве осудили политику Горбачева

Delfi: глава Минобороны Литвы Анушаускас назвал Горбачева преступником

Политика генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева была преступной. Его правление осудил глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас, его цитирует Delfi.

«Он [Горбачев] был преступником, отдавшим приказ о жестоком подавлении мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алматы, Баку и других городах. Покаяния не было. Такие вот воспоминания, хотя о мертвых говорят или хорошо, или никак. Но не в этот раз», — заявил глава ведомства.

Он также назвал единственным плюсом правления Горбачева подписание декларации о прекращении существования СССР 26 декабря 1991 года.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал бывшего президента СССР олицетворением глобальных перемен в России и мире.

