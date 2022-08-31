Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен в мире

Премьер Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен в России и мире

Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев стал олицетворением глобальных перемен в России и мире. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в телеграмме с соболезнованиями родственникам политика. Текст приводится в Telegram-канале кабмина.

Премьер напомнил, что Горбачев стоял у истоков многих преобразований. «Он прожил интересную, насыщенную событиями жизнь. Прошел уникальный профессиональный путь от первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС до президента СССР», — уточнил Мишустин.

Горбачев всегда умел горячо и аргументированно отстаивать свою позицию, он болел за Россию, добавил премьер-министр.

Мишустин принес глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Сергеевича Горбачева. Его навсегда запомнят как человека яркого и неординарного, резюмировал председатель российского кабмина.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Горбачева.

Ранее в Кремле рассказали, что решение об организации государственных похорон Горбачева пока не принято.