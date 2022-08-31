Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен в мире

Премьер Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен в России и мире

Фото: MFA / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев стал олицетворением глобальных перемен в России и мире. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в телеграмме с соболезнованиями родственникам политика. Текст приводится в Telegram-канале кабмина.

Премьер напомнил, что Горбачев стоял у истоков многих преобразований. «Он прожил интересную, насыщенную событиями жизнь. Прошел уникальный профессиональный путь от первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС до президента СССР», — уточнил Мишустин.

Горбачев всегда умел горячо и аргументированно отстаивать свою позицию, он болел за Россию, добавил премьер-министр.

Материалы по теме:
«Ничего у своей страны и своего народа не украл» Кем на самом деле был Михаил Горбачев?
«Ничего у своей страны и своего народа не украл»Кем на самом деле был Михаил Горбачев?
Сегодня
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца» Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца»Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
30 августа 2022
Директор перестройки. Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
Директор перестройки.Жизнь и карьера Михаила Горбачева — в главных снимках фотографов всего мира
Сегодня

Мишустин принес глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Михаила Сергеевича Горбачева. Его навсегда запомнят как человека яркого и неординарного, резюмировал председатель российского кабмина.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Горбачева.

Ранее в Кремле рассказали, что решение об организации государственных похорон Горбачева пока не принято.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможных визовых ограничениях для россиян
Анкара передаст НАТО записи применения греческой ПВО против турецких самолетов
Шэрон Стоун объяснила свою любовь к фото в бикини и раскрыла отношение к ботоксу
Полицейские задержали грабителя с кирпичом в Томске
Москвич переселил домашних крыс в подъезд жилого дома
«Газпром» сократит поставки газа в Италию
Захарова назвала провокацией проход кораблей ВМC США в Тайваньском проливе
В российском регионе ввели режим ЧС из-за засухи
Российский хоккеист рассказал о зарплатах в чемпионате Финляндии
Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.