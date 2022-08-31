В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева
Решение об организации государственных похорон Михаила Горбачева пока не принято. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС .
Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что организация государственных похорон генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева не планируется.
«Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения», — сказал пресс-секретарь президента.
Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Горбачева.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что смерть Горбачева — это трагедия для всей страны и тех, чью жизнь политик изменил к лучшему. Горбачев заслуживает уважения и памяти, несмотря на противоречивость результатов его политики, считает сенатор.