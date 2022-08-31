В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева

Песков заявил, что решение об организации госпохорон Горбачева пока не принято

Решение об организации государственных похорон Михаила Горбачева пока не принято. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС .

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что организация государственных похорон генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева не планируется.

«Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения», — сказал пресс-секретарь президента.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Горбачева.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что смерть Горбачева — это трагедия для всей страны и тех, чью жизнь политик изменил к лучшему. Горбачев заслуживает уважения и памяти, несмотря на противоречивость результатов его политики, считает сенатор.