Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева

Песков заявил, что решение об организации госпохорон Горбачева пока не принято

Фото: Globallookpress.com

Решение об организации государственных похорон Михаила Горбачева пока не принято. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС .

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, что организация государственных похорон генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева не планируется.

«Пока я не могу точно сказать, сегодня этим вопросом будут заниматься, никаких решений пока не принималось. Здесь нужно набраться терпения», — сказал пресс-секретарь президента.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни в Москве 30 августа. Как сообщили в Центральной клинической больнице, смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни. По данным Mash, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Горбачева.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что смерть Горбачева — это трагедия для всей страны и тех, чью жизнь политик изменил к лучшему. Горбачев заслуживает уважения и памяти, несмотря на противоречивость результатов его политики, считает сенатор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о госпохоронах Горбачева
Шольц заявил о долге немцев перед Горбачевым
Хасбулатов рассказал о страхе Ельцина перед Горбачевым
Разработано новое средство борьбы с коронавирусом
Москвич спрятал труп отца в шкафу и залил монтажной пеной
Александр Васильев раскрыл способы выглядеть стройнее
Собчак отреагировала на смерть Горбачева
В России выявили 46 321 случай коронавируса
В Кремле высказались о возобновлении переговоров по ДСНВ
В Крыму оценили заявления Киева о «деоккупации» полуострова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.