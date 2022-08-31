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В Совфеде назвали смерть Горбачева трагедией для страны

Вице-спикер Совета Федерации Косачев назвал смерть Горбачева трагедией для России

Смерть генсекретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева — это трагедия для всей страны и для всех тех, чью жизнь политик изменил к лучшему. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Да, во времена Советского Союза было много великих достижений, среди которых в первую очередь Победа и Космос. Но если эти победы и были системными, то благодаря подвигам народа, а не системе советской власти. Именно Горбачев сломал систему, которая изначально была ложной и которая со временем выродилась в антинародную», — написал политик.

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Анастасия Шейкина
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