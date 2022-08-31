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Мощный пожар на складе в Крыму показали на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар на складе в крымском поселке Красногвардейское

Очевидцы показали на видео мощный пожар на складе в крымском поселке Красногвардейское. Кадры опубликованы в группе СЕВКОР во «ВКонтакте».

ЧП произошло на улице Дорожная. Огонь охватил 800 квадратных метров. В тушении задействовали 17 человек и шесть единиц спецтехники. Пожар был локализован.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. Причины случившегося выясняют специалисты.

16 августа на севере Крыма сдетонировали боеприпасы. Минобороны России назвало это диверсией.

Евгения Куликова
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