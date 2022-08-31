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Блогерша разрешила подруге сделать ей прическу и показала сожженные волосы

Блогерша lollyrot разрешила подруге покрасить ей волосы и показала отвалившиеся пряди
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Кадр: @lollyrot / TikTok

Блогерша с никнеймом lollyrot разрешила подруге сделать ей прическу и показала сожженные волосы. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала с поврежденными обесцвеченными волосами, заявив, что данное неудачное окрашивание — работа ее приятельницы. При этом она расчесалась на камеру, продемонстрировав отваливающиеся пряди. Инфлюэнсерша отметила, что перед съемкой видео долго плакала и срезала часть длины в попытках улучшить ситуацию.

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Кроме того, юзерша показала, как готовит маску для волос, смешивая шесть кондиционеров и три вида масла. Однако полученное средство также не смогло оздоровить пряди. Впоследствии девушка прокрасилась в розовый цвет, указав, что ей следовало бы подстричься еще короче, но она не может пойти на такой шаг из-за неуверенности в себе.

Ранее в августе сообщалось, что учительница математики, блогерша с никнеймом foreverfindingx показала свою новую прическу, которую пользователи сети назвали стрижкой мести. Девушка рассказала, что за неделю до свадьбы лучшей подруги она обратилась к знакомой парикмахерше, которая хорошо подстригла ее несколько месяцев назад. Так, в этот раз клиентка попросила мастера скорректировать отросшую прическу боб-каре с удлиненными прядями у лица. Однако результат, по словам инфлюэнсерши, оказался далек от желаемого. Вначале на размещенных кадрах она позировала со старой стрижкой, а затем продемонстрировала новую — неровные, торчащие в разные стороны пряди.

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Алина Гостева
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