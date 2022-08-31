ПВО России перехватили десятки снарядов HIMARS, «Ольхи» и «Урагана» ВСУ

Минобороны: ПВО России перехватили 57 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольхи» и «Урагана» от ВСУ

За минувшие сутки российские войска сбили семь беспилотных летательных аппаратов армии Украины, а также перехватили десятки снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, средства ПВО сбили 57 снарядов реактивных систем залпового огня. Как отметил Конашенков, такие боеприпасы были перехвачены вблизи сел Великие Копани и Берислав в Херсонской области, а также в районе Антоновского моста и Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Беспилотники ВСУ российские военные поразили в районах Чаплинки в Херсонской области, Борщевки, Первомайского, Капитоловки, Изюма и Красного в Харьковской области. Также системы ПВО сработали в Запорожской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

