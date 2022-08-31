Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ПВО России перехватили десятки снарядов HIMARS, «Ольхи» и «Урагана» ВСУ

Минобороны: ПВО России перехватили 57 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольхи» и «Урагана» от ВСУ

Фото: Erik De Castro / Reuters

За минувшие сутки российские войска сбили семь беспилотных летательных аппаратов армии Украины, а также перехватили десятки снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, средства ПВО сбили 57 снарядов реактивных систем залпового огня. Как отметил Конашенков, такие боеприпасы были перехвачены вблизи сел Великие Копани и Берислав в Херсонской области, а также в районе Антоновского моста и Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Беспилотники ВСУ российские военные поразили в районах Чаплинки в Херсонской области, Борщевки, Первомайского, Капитоловки, Изюма и Красного в Харьковской области. Также системы ПВО сработали в Запорожской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали причину отсутствия спешки в вопросе СВО на Украине
ПВО России перехватили десятки снарядов HIMARS, «Ольхи» и «Урагана» ВСУ
В России из-за жары растаял уникальный «нетающий» ледяной пляж
В Запорожской области заявили об отсутствии иллюзий насчет визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Назван способный помочь планете тип домов
Россиянин отправился в горы Сочи в одиночку и пропал
Россияне стали меньше тратить на лекарства
Несколько общественных колодцев были отравлены в Подмосковье
В Кремле оценили позицию Турции по Крыму
Ласицкене оценила вероятность лишения Валиевой золота Олимпиады-2022
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.