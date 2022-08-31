Стало известно о сбитом украинском беспилотнике рядом с Запорожской АЭС
Российские военные сбили украинский беспилотник рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в среду, 31 августа, сообщает РИА Новости.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ. 30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Фрагменты дрона упали рядом с дорогой на въезде на станцию. По предварительным данным, летательный аппарат оказался производимой в Польше моделью Warmate.
30 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ЗАЭС подверглась новому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, из поселка Марганец по территории атомной станции было выпущено два снаряда — они разорвались в непосредственной близости от спецкорпуса № 1.
Ранее 31 августа стало известно, что из Киева в сторону ЗАЭС выдвинулась миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Делегация состоит из примерно полутора десятка сотрудников секретариата, их сопровождает команда представителей ООН.