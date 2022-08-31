Стало известно о выдвижении миссии МАГАТЭ из Киева в направлении ЗАЭС

Reuters заявило, что миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в направлении ЗАЭС

Агентство Reuters со ссылкой на очевидца заявило, что миссия МАГАТЭ утром 31 августа выдвинулась из Киева в направлении Запорожской атомной электростанции.

«Автоколонна МАГАТЭ в среду утром выехала из Киева по направлению к ЗАЭС», — говорится в материале. Когда специалисты прибудут на место назначения, не уточняется.

Инспекция МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси анонсировал визит организации на станцию. «Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы. Горжусь тем, что возглавляю эту миссию», — подчеркнул он.

