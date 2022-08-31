Венгрия отказалась признать «Росатом» угрозой безопасности страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: «Росатом» — не угроза безопасности страны, а надежный партнер

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отказался признать «Росатом» угрозой безопасности страны. По его словам, российская госкорпорация является надежным и зарекомендовавшим себя партнером Венгрии. Такое заявление он сделал в разговоре с журналистами, сообщает РИА Новости.

Он указал на давнее сотрудничество с корпорацией. «Мы используем российские технологии в ядерной сфере уже 40 лет. И за эти 40 лет мы получили очень много положительного опыта», — подчеркнул политик.

Ранее издание Politico сообщило, что работы на ядерном предприятии в Пакше начнутся «в ближайшие недели». Глава МИД Венгрии Сийярто отметил, что строительство атомных энергоблоков российского производства послужит дополнительным импульсом к двустороннему экономическому сотрудничеству.

В конце августа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из России. Он добавил, что на предыдущем заседании совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждался вопрос ограничения поставок нефти из России, несколько коллег подошли и спросили: «Петер, ты же против, да? Мы с тобой!»