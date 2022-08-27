В Венгрии рассказали о выступающих против антироссийских санкций странах

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что страна не готова обсуждать санкции против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из России, и назвал выступающие против антироссийских санкций страны. Его слова приводит агентство «Прайм».

«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки», — сказал глава МИД.

Он добавил, что на последнем заседании совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждался вопрос ограничения нефти из России, несколько коллег подошли и спросили: «Петер, ты же против, да? Мы с тобой!».

«Под таким поразительным давлением либерального мейнстрима находятся те, кто говорит правду, что если нет политической стабильности определенного уровня и, как следствие, политического мужества в стране, они просто не осмеливаются действовать в своих интересах», — заявил министр.

Ранее Сийярто обвинил США и Европу в нехватке уважения к другим странам. «Мир состоит не только из Америки и Европы. И еще важный момент. Чего не хватает в либеральной политике, либеральной внешней политике, либеральном мышлении — это уважения», — отметил министр.