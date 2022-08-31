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Россиян предупредили об изменениях в законодательстве с 1 сентября

В России с 1 сентября изменили правила оплаты части услуг ЖКХ и упростили техосмотр авто
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В России с 1 сентября произойдет ряд изменений в законодательстве. Так, водителям упростят процедуру техосмотра легковых автомобилей, коммунальные платежи за общедомовое имущество в многоквартирных домах начнут рассчитывать по новым правилам, а продавцам запретят запрашивать личные данные покупателей. Подробнее об этих и других переменах, которые коснутся миллионов россиян, — в материале «Ленты.ру».

Для водителей упростили процедуру техосмотра легковых автомобилей

С начала осени в России перечень обязательных требований при прохождении техосмотра для легковых машин, автобусов и грузовиков сократили с 82 до 55 пунктов. Из списка оснований для отказа в выдаче диагностической карты убрали повреждения или коррозию тормозных трубок, превышение допустимого уровня шума работы выпускной системы и отсутствие аптечки.

Продавцам запретили запрашивать личные данные покупателей и переносить время доставки

С 1 сентября, по постановлению правительства, покупатель может не сообщать по требованию продавца телефон, домашний адрес и электронную почту. Работников магазинов предупредили, что магазин все равно должен обслужить клиента и продать товар. Кроме того, теперь нельзя переносить время доставки без согласования с клиентом.

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1 сентября 2022

Размеры коммунальных платежей в многоквартирных домам начнут сверять по общедомовым счетчикам

С приходом осени, согласно постановлению кабмина, размеры коммунальных платежей на содержание общего имущества начнут корректировать по истечении каждого года, сверяя суммы, уплаченные по нормативам, с данными общедомовых счетчиков. К коммунальным расходам на содержание общедомового имущества относят, к примеру, электричество для освещения этажей и работы лифтов.

Гидов и экскурсоводов начнут экзаменовать

С 1 сентября экскурсоводов и гидов-переводчиков ждет квалификационный экзамен в форме тестирования и практического задания. Вопросы для теста, как и практические задания, будут утверждаться властями в регионах.

Заработает федеральный регистр доноров костного мозга для онкобольных

С появлением федерального регистра подобрать доноров для онкобольных в России станет проще и быстрее. Стать донором сможет любой человек от 18 до 45 лет без психических расстройств и противопоказаний.

Российских учителей избавят от части бумажной работы

Согласно закону, теперь на педагогов запрещено возлагать обязанности по составлению и заполнению каких-либо документов, кроме тех, которые внесены в соответствующий перечень Министерством просвещения. Регионам же дали право составить дополнительный перечень, но по согласованию с федеральным министерством.

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