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В Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия

Японский премьер Кисида: Горбачев внес большой вклад в дело уничтожения ядерного оружия
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Evgeniy Kanaev / Globallookpress.com

Бывший президент СССР Михаил Горбачев внес большой вклад в дело уничтожения ядерного оружия, заявил японский премьер Фумио Кисида на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Он выразил свои соболезнования в связи со смертью политика. По словам Кисиды, Горбачев сыграл важную роль для восстановления ситуации с разделением Европы и противостоянием Запада и Востока после окончания Второй мировой войны.

«Впервые достиг соглашения с США о сокращении ядерных вооружений. Он является тем человеком, который привел к окончанию холодной войны», — подчеркнул он. Премьер напомнил, что во время первого визита в Японию советский лидер посетил Нагасаки, а после того, как ушел с поста главы государства, в 1992 году побывал в Хиросиме. «Я считаю, что как мировой лидер, согласившийся с необходимостью уничтожения ядерного оружия, оставил после себя большие достижения», — оценил он вклад политика.

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Горбачев умер в возрасте 91 года во вторник, 30 августа. Он скончался после продолжительной и тяжелой болезни. У политика были проблемы с почками, из-за которых он по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.

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Марина Совина
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