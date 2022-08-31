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Появилось видео кортежа миссии МАГАТЭ в Запорожье

Опубликовано видео приезда делегации МАГАТЭ в Запорожье

Делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) прибыла в Запорожье, сообщает РИА Новости. Видео с кортежем опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Члены делегации планируют посетить Запорожскую атомную электростанцию, пишет Reuters. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уверен, что миссия может быть выполнена безопасно, передает телеканал NBC News. Он отметил, что миссия является «технической».

Ранее сообщалось, что целью визита миссии является оценка и стабилизация ситуации на ЗАЭС. Инспекция пройдет с 31 августа по 3 сентября. Гросси уточнил, что делегация будет работать в зоне боевых действий.

Кристина Есикова
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