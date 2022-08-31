В России появится учебник по классическому украинскому языку

Глава Минпросвещения заявил о подготовке в РФ учебника по классическому украинскому языку

Минпросвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, передает ТАСС.

По этим учебникам смогут преподавать в школах Луганской и Донецкой народных республик. Учащиеся в этих школах будут и дальше учить украинский язык как родной или в виде факультатива, разъяснил Кравцов.

«Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка», — сказал глава Минпросвещения.

9 июня Кравцов рассказал о переходе школ ЛНР и ДНР на российские стандарты.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что в учебные заведения доставят российские учебники, а учителей отправят на курсы повышения квалификации. Обучать их будут педагоги из российских вузов, а также преподаватели Луганского педагогического университета и Донецкого университета.

По мнению Кравцова, школы ДНР и ЛНР полностью готовы к такому переходу.