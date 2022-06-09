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Школы ДНР и ЛНР начнут учиться по российским образовательным стандартам

Глава Минспросвещения Кравцов заявил о переходе школ ЛНР и ДНР на российские стандарты

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Школы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По словам Кравцова, по российским стандартам начнут учиться и на освобожденных территориях республик. Он заверил, что школы полностью готовы к подобному переходу.

Министр рассказал, что в учебные заведения доставят российские учебники, а учителя с 14 июня отправятся на курсы повышения квалификации. Обучать их будут педагоги из российских вузов, а также преподаватели Луганского педагогического университета и Донецкого университета.

Ранее Минпросвещение сообщило, что проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и внушают детям ненависть к России.

Для освобожденных территорий могут создать новые учебники истории вместо тех, которые искажают образ России и разжигают русофобию. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, образование в украинских школах развивалось по «американским методичкам».

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Алевтина Запольская
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