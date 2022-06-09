Школы ДНР и ЛНР начнут учиться по российским образовательным стандартам
Школы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) могут перейти на российские образовательные стандарты с 1 сентября. Об этом заявил глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
По словам Кравцова, по российским стандартам начнут учиться и на освобожденных территориях республик. Он заверил, что школы полностью готовы к подобному переходу.
Министр рассказал, что в учебные заведения доставят российские учебники, а учителя с 14 июня отправятся на курсы повышения квалификации. Обучать их будут педагоги из российских вузов, а также преподаватели Луганского педагогического университета и Донецкого университета.
Ранее Минпросвещение сообщило, что проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и внушают детям ненависть к России.
Для освобожденных территорий могут создать новые учебники истории вместо тех, которые искажают образ России и разжигают русофобию. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, образование в украинских школах развивалось по «американским методичкам».