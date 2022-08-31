Экс-премьер Армении предложил выйти стране из ОДКБ

Экс-премьер Армении Саркисян заявил, что страна должна выйти из ОДКБ ради западной помощи

Бывший премьер-министр Армении Арам Саркисян заявил, что страна должна выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как это позволит Еревану получать военную помощь от Запада на 300-400 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Саркисян также подчеркнул, что ОДКБ не выполняет своих обязательств по обеспечению безопасности Армении. По его словам, членство в ОДКБ мешает Армении получить более серьезную военную помощь, о чем прямо заявляли США и Франция.

Арам Саркисян является сторонником нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого главы государств обсудили договоренности по Карабаху.