Бывший премьер-министр Канады назвал Горбачева великим лидером-реформатором

Экс-премьер Канады Малруни выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, занимавший свой пост одновременно с тем, когда Михаил Горбачев был президентом СССР, выразил соболезнования в связи с его смертью и поделился воспоминаниями о российском политике. Цитату приводит ТАСС.

«Он был хорошим другом, как это ни удивительно... С ним было очень приятно иметь дело, и у него было большое видение будущего своей страны, которое противоположно тому, что озвучивается сейчас», — подчеркнул Малруни. Экс-премьер также назвал Горбачева великим лидером-реформатором и заявил, что таким его и запомнит история.

О смерти Горбачева сообщили вечером во вторник, 30 августа. Он умер на 92-м году жизни. Позже стало известно, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.