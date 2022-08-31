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Турист назвал дешевую еду главным достоянием Лондона и вызвал восхищение в сети

Американец восхитился дешевой едой из британских супермаркетов и получил поддержку в сети

Фото: Mia de Jesus / Unsplash

Американский турист поставил дешевые сэндвичи из британских сетей супермаркетов в один ряд с главными достопримечательностями Лондона и неожиданно получил поддержку от жителей столицы Соединенного Королевства. Соответствующий тред появился на Reddit.

Американец рассказал, что за две недели семейного путешествия остался впечатлен чистотой и работой общественного транспорта, интересными музеями, а также дешевой едой из супермаркетов Tesco и Sainsbury's. Мужчина восхитился тем, что за три или четыре фунта (215–290 рублей) практически везде можно найти сэндвич, легкий перекус или напиток. Важным преимуществом он назвал доступный выбор вегетарианских и рыбных блюд.

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Отзыв вызвал удивление у пользователей сети. Некоторые признались, что не ожидали увидеть названия супермаркетов среди главных достояний города. Тем не менее большинство комментаторов порадовались за удачное путешествие туриста. «Когда мы с женой переехали в Великобританию, она была без ума от сэндвичей с сыром и луком в Tesco», «А моя супруга обожала миндальные круассаны в Pret (Pret a Manger, британская сеть сэндвич-шопов — прим. «Ленты.ру»)», «Поставить еду из Tesco выше Лондонского Тауэра и Британского музея? Справедливо...» — написали они.

Ранее в сентябре 2021 года другой американский турист восхитился обычным блюдом из картофеля, которое попробовал во время путешествия по Франции, и нарвался на критику пользователей сети. Туриста обвинили в пренебрежении к французской кухне и посоветовали сходить в «Макдоналдс».

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Дарья Рыбак
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