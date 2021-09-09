Американец восхитился обычным блюдом в ресторане и нарвался на критику в сети

В сети высмеяли американца, который восхитился блюдом из картофеля в кафе быстрого питания

Американский турист восхитился обычным блюдом из картофеля, которое заказал во французском кафе быстрого питания, и нарвался на критику пользователей сети. Мужчина опубликовал пост о понравившейся ему еде в своем аккаунте Twitter.

Турист из Окленда Стив Олсон (Steve Olson) рассказал, что во время путешествия по Франции его девушка нашла «удивительное место» La Pataterie — сеть ресторанов быстрого питания, которая специализируется на приготовлении блюд из картофеля. Американец рассказал в сети, что заказал блюдо с беконом и сыром на большой картофелине, которая была «идеально пропечена до кремовой нежности».

«Серьезно, это величайший картофель, когда-либо приготовленный руками человека. Это лучшая запеченная картошка, которую я когда-либо ел», — поделился отзывом Олсон.

Публикация туриста вызвала возмущение в сети. «Серьезно? Ребята, вы приехали во Францию, родину гастрономии, и это кафе для вас — самое удивительное место?», «Очень жаль, если La Pataterie для вас — лучший ресторан, значит США — худшее место для еды в мире», «Этот парень приезжает во Францию, и его лучшая рекомендация — сеть ресторанов быстрого питания. Мне плохо», «У нас есть еще один знаменитый ресторан — Макдональдс», — писали юзеры.

Ранее в сентябре пассажирка прошлась в купальнике по аэропорту и вызвала недоумение среди пользователей сети. Ее поступок попал на видео — на опубликованных кадрах видно, как неизвестная туристка в раздельном зеленом купальнике с небольшой сумкой и рюкзаком шла по аэровокзалу.