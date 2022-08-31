Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвал неожиданные причины проблем с памятью

Психолог Эдуард Мавлютов назвал любовь к гаджетам и недосып причинами плохой памяти

Фото: Laura Fuhrman / Unsplash

Ранее считалось, что проблемы с памятью преследуют в основном людей преклонного возраста или тех, кто пережил травмы головы, однако сейчас и представители молодого поколения жалуются, что не могут многое запомнить, рассказал психолог Эдуард Мавлютов. Специалист назвал «Ленте.ру» неожиданные причины ухудшения памяти, среди которых хронический недосып и любовь к гаджетам.

«Проблемы с памятью и работой мозга у молодых людей часто связаны с неосознанным нарушением нормального и здорового ритма жизни. Такие причины, в отличие от болезней, устранить гораздо проще, — отметил Мавлютов. — И при смене неподходящего образа жизни проблемы плохой памяти исчезают».

По его мнению, постоянный информационный поток перегружает мозг. Он, подобно компьютеру, начинает зависать из-за того, что человек старается одновременно решить несколько важных задач и при этом продолжает потреблять информацию. Мавлютов особо отметил, что многозадачность уже признали неэффективной, так как она приводит к ухудшению работы мозга: снижению памяти, внимательности, нервным расстройствам.

Материалы по теме:
В трезвом уме и твердой памяти Как сохранить ясность ума до преклонных лет
В трезвом уме и твердой памятиКак сохранить ясность ума до преклонных лет
26 декабря 2017
Мозг из машины. Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Мозг из машины.Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
18 июля 2021

Также, по его словам, мозгу мешают нормально функционировать эмоциональное переутомление, стрессы, авитаминоз. Для полноценной работы мозгу постоянно требуются витамины группы B, защищающие клетки от старения и обеспечивающие адекватную работу центральной нервной системы.

При стрессе блокируются многие физиологические процессы, связанные с памятью. Стресс вызывает заторможенность и снижение концентрации внимания

Эдуард Мавлютовпсихолог

Хронический недосып — один из главных врагов здоровья мозга, так как именно во сне мозг «перезагружается». Если человек спит мало, то мозг попросту не успевает восстановиться, синтезировать новые клетки, пояснил Мавлютов. Из-за этого нарушается процесс запоминания и воспроизведения информации.

По словам психолога, голова хуже работает у тех, кто злоупотребляет вредной пищей и напитками с кофеином. В еде с пищевыми красителями может содержаться алюминий, который накапливается в организме и плохо выводится. Он становится причиной ухудшения памяти, мышления, концентрации внимания.

«Постоянная стимуляция мозга напитками с кофеином приводит к снижению памяти. Действие кофе длится всего 20 минут, сначала человек испытывает резкий подъем энергии, а затем резкий спад, для мозга такие перепады крайне нежелательны», — констатировал психолог.

Длительный и бесконтрольный прием транквилизаторов, седативных и антигистаминных препаратов, нейролептиков негативно сказывается на работе мозга

Разрушают мозг и вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики. Например, от употребления алкоголя и даже разового употребления запрещенных веществ клетки мозга погибают, напомнил собеседник «Ленты.ру».

Также одной из причин ухудшения памяти и способности концентрироваться Мавлютов назвал привязанность к гаджетам. «Заметки, напоминания, соцсети и контакты — все это находится в одном устройстве, поэтому человек не использует возможности своего мозга на 100 процентов. Мозг экономит ресурсы и работоспособность, что приводит к его расслаблению и снижению функций», — сказал он.

Ранее невролог Ольга Гофман назвала неочевидные признаки усталости мозга. По ее словам, постоянное зависание в гаджетах — один из симптомов того, что требуется срочный отдых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам
Росгвардеец закрыл собой людей во время обстрела и погиб
В Германии призвали обсудить отмену санкций против России
Психолог назвал неожиданные причины проблем с памятью
ВСУ обвинили в обстрелах недалеко от ЗАЭС
Президент Чехии выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева
Умер актер из «Друзей» Ричард Роат
Нормальность выборов является главным вектором текущего электорального цикла
Руководство Zara опровергло слухи о массовых увольнениях сотрудников
В ходе СВО российские войска стали чаще применять штурмовики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.