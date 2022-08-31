Психолог назвал неожиданные причины проблем с памятью

Психолог Эдуард Мавлютов назвал любовь к гаджетам и недосып причинами плохой памяти

Ранее считалось, что проблемы с памятью преследуют в основном людей преклонного возраста или тех, кто пережил травмы головы, однако сейчас и представители молодого поколения жалуются, что не могут многое запомнить, рассказал психолог Эдуард Мавлютов. Специалист назвал «Ленте.ру» неожиданные причины ухудшения памяти, среди которых хронический недосып и любовь к гаджетам.

«Проблемы с памятью и работой мозга у молодых людей часто связаны с неосознанным нарушением нормального и здорового ритма жизни. Такие причины, в отличие от болезней, устранить гораздо проще, — отметил Мавлютов. — И при смене неподходящего образа жизни проблемы плохой памяти исчезают».

По его мнению, постоянный информационный поток перегружает мозг. Он, подобно компьютеру, начинает зависать из-за того, что человек старается одновременно решить несколько важных задач и при этом продолжает потреблять информацию. Мавлютов особо отметил, что многозадачность уже признали неэффективной, так как она приводит к ухудшению работы мозга: снижению памяти, внимательности, нервным расстройствам.

Также, по его словам, мозгу мешают нормально функционировать эмоциональное переутомление, стрессы, авитаминоз. Для полноценной работы мозгу постоянно требуются витамины группы B, защищающие клетки от старения и обеспечивающие адекватную работу центральной нервной системы.

При стрессе блокируются многие физиологические процессы, связанные с памятью. Стресс вызывает заторможенность и снижение концентрации внимания Эдуард Мавлютов психолог

Хронический недосып — один из главных врагов здоровья мозга, так как именно во сне мозг «перезагружается». Если человек спит мало, то мозг попросту не успевает восстановиться, синтезировать новые клетки, пояснил Мавлютов. Из-за этого нарушается процесс запоминания и воспроизведения информации.

По словам психолога, голова хуже работает у тех, кто злоупотребляет вредной пищей и напитками с кофеином. В еде с пищевыми красителями может содержаться алюминий, который накапливается в организме и плохо выводится. Он становится причиной ухудшения памяти, мышления, концентрации внимания.

«Постоянная стимуляция мозга напитками с кофеином приводит к снижению памяти. Действие кофе длится всего 20 минут, сначала человек испытывает резкий подъем энергии, а затем резкий спад, для мозга такие перепады крайне нежелательны», — констатировал психолог.

Длительный и бесконтрольный прием транквилизаторов, седативных и антигистаминных препаратов, нейролептиков негативно сказывается на работе мозга

Разрушают мозг и вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики. Например, от употребления алкоголя и даже разового употребления запрещенных веществ клетки мозга погибают, напомнил собеседник «Ленты.ру».

Также одной из причин ухудшения памяти и способности концентрироваться Мавлютов назвал привязанность к гаджетам. «Заметки, напоминания, соцсети и контакты — все это находится в одном устройстве, поэтому человек не использует возможности своего мозга на 100 процентов. Мозг экономит ресурсы и работоспособность, что приводит к его расслаблению и снижению функций», — сказал он.

Ранее невролог Ольга Гофман назвала неочевидные признаки усталости мозга. По ее словам, постоянное зависание в гаджетах — один из симптомов того, что требуется срочный отдых.