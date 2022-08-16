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Невролог назвала неочевидные признаки усталости мозга

Невролог Гофман: зависание в гаджетах является одним из признаков усталости мозга

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Ухудшение памяти — первый признак того, что мозг устал, а нервной системе нужен отдых, рассказала невролог и педиатр Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие явные и неочевидные сигналы о проблемах в организме.

Невролог рекомендует регулярно проводить психоневрологический чекап, чтобы понять, как работает мозг и все ли с ним в порядке. Об усталости мозга могут сигнализировать ухудшение памяти, нарушение концентрации внимания, растерянность. Особенно это актуально для перенесших COVID-19, которые зачастую имеют проблемы с восприятием времени и пространства, отметила Гофман.

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В работе и личной жизни к этим признакам добавляется постоянное зависание в гаджетах и зависимость от них, невозможность сосредоточиться на одном деле, нежелание приступать к задачам и тяжелому когнитивному труду, обратила внимание невролог.

Не стоит оставлять без внимания симптомы, которые сигнализируют о нарушениях работы нервной системы. Помимо слабости, утомляемости, бессонницы, легкой раздражительности это могут быть головные боли, боли в спине, онемение конечностей и ползание мурашек по спине, ногам и рукам

Ольга ГофманНевролог, педиатр

Если эти признаки не проходят в течение длительного периода, то следует записаться к специалисту и получить диагноз и схему лечения, а не заниматься самолечением, советует невролог.

Ранее невролог назвал онемение рук и ног симптомом опасного заболевания. Александр Евдокимов отметил, что эти признаки могут быть симптомом синдрома Гийена-Барре, который диагностировали у Анатолия Чубайса.

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Вера Владзиевская
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