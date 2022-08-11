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Российские полицейские приняли школьника за закладчика и избили его

Под Волгоградом полицейские приняли 14-летнего школьника за закладчика и избили его

Фото: Lenta.ru

В Волгоградской области следователи проводят проверку после избиения 14-летнего мальчика двумя полицейскими. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным издания, 2 августа у пустыря в Тракторозаводском районе школьника остановили проезжавшие мимо правоохранители в штатском и спросили дорогу. Подросток пытался ответить мужчинам, но те напали на него, избили и отвезли в отделение полиции, где, узнав возраст мальчика, сказали ему умыться и отвезли к родителям.

По словам полицейских, они приняли подростка за закладчика наркотиков, и тот сам поранился, когда пытался убежать от них.

В местном управлении МВД подтвердили, что в тот день действительно проводился рейд по выявлению лиц, занимающихся наркобизнесом, и полицейские поймали юношу, который оказывал активное сопротивление при задержании, и в отношении которого сотрудники, после безуспешных требований прекратить, применили физическую силу. «По результатам проведенной служебной проверки действия оперативников признаны обоснованными» — рассказали в полиции.

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Екатерина Власова
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