Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Гуляющая по улицам российского города обезьяна покусала детей и попала на видео

Жители Магнитогорска опубликовали видео с прогуливающейся по городу агрессивной обезьяной

Жители Магнитогорска Челябинской области сообщили, что по улицам города прогуливается обезьяна. Запись с животным опубликовали в местной группе во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сначала животное вело себя спокойно, но стало проявлять агрессию, когда его попытались поймать. Некоторые предположили, что обезьяна просто испугалась.

«Пересечение Карла Маркса и Ленинградской. Бегает это чудо. Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня», — писали в комментариях под постом.

Как животное оказалось на улице и кто его хозяин — пока неясно. Telegram-канал 360 уточняет, что обезьяна покусала девушку, мужчину и двоих детей.

В июле в подмосковном поселке Терпигорьево обезьяна сбежала от хозяев, напала на маленького ребенка и покусала его. В результате двухлетняя девочка попала в реанимацию.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам
Психолог рассказала о пользе школьной формы
Менеджер Zara опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников сети
Появилось видео задержания со стрельбой агрессивного водителя в Москве
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
В Белоруссии заметили эшелон с десятками танков
Риелтор предупредила о росте цен на недвижимость до конца года
Медведев оценил роль Горбачева в истории
Итальянский журналист описал трансфер Кокорина на Кипр фразой «большой смех»
У готовивших теракт на ЗАЭС диверсантов изъяли самодельные взрывные устройства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.