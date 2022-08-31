Гуляющая по улицам российского города обезьяна покусала детей и попала на видео

Жители Магнитогорска опубликовали видео с прогуливающейся по городу агрессивной обезьяной

Жители Магнитогорска Челябинской области сообщили, что по улицам города прогуливается обезьяна. Запись с животным опубликовали в местной группе во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сначала животное вело себя спокойно, но стало проявлять агрессию, когда его попытались поймать. Некоторые предположили, что обезьяна просто испугалась.

«Пересечение Карла Маркса и Ленинградской. Бегает это чудо. Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня», — писали в комментариях под постом.

Как животное оказалось на улице и кто его хозяин — пока неясно. Telegram-канал 360 уточняет, что обезьяна покусала девушку, мужчину и двоих детей.

В июле в подмосковном поселке Терпигорьево обезьяна сбежала от хозяев, напала на маленького ребенка и покусала его. В результате двухлетняя девочка попала в реанимацию.