Российский пенсионер зарезал ножом знакомую на мосту и скинул ее тело в реку

СКР: в Оренбургской области 70-летний пенсионер зарезал знакомую и скинул ее тело в реку

В Оренбургской области раскрыто убийство 42-летней местной жительницы, расследование уголовного дела завершено. Об этом в среду, 31 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В преступлении обвиняется ранее судимый 70-летний россиянин.

По данным ведомства, днем 4 июня в реке Кураганка недалеко от жилых домов нашли тело женщины со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали знакомого погибшей. Правоохранители выяснили, что вечером 25 мая фигурант был на мосту с жертвой. Там между ними произошел конфликт, и пенсионер несколько раз ударил подругу ножом, а затем скинул ее тело в реку. Затем он сбежал с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.