Самый старый в мире дом на колесах продадут на аукционе

Британский аукционный дом Bonhams продаст самый старый в мире дом на колесах Ford T

Британский аукционный дом Bonhams выставил на продажу самый старый в мире передвижной дом на колесах Ford T 1914 года. Об этом говорится на сайте компании.

Аукцион пройдет 10 сентября. Стоимость лота начинается от 20 тысяч фунтов стерлингов (более 1,4 миллиона рублей). Автомобиль был создан по заказу семьи Бенталл в 1914 году, однако позже его продали и забросили. В 1970-х годах дом на колесах полностью восстановили в соответствии с оригинальными характеристиками.

Внутри есть четыре спальных места, дровяная печь для обогрева, а также многочисленные шкафы для хранения вещей. Элементами декора служат бархатные шторы зеленого цвета на окнах. Пол сделан из полированной сосны.

Ранее эксперты компании Dom&Go пришли к выводу, что выгода от сдачи в аренду дома на колесах оказалась в семь раз больше, чем от сдачи квартиры. Сдача в аренду кемпера способна принести прибыль в 25 процентов годовых, тогда как квартиры, как правило, не более 3,5 процента годовых.