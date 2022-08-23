Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Сдача в аренду автодома оказалась в семь раз выгоднее сдачи жилья

Dom&Go: сдача дома на колесах в аренду способна принести прибыль в 25 процентов годовых

Фото: unsplash

Выгода от сдачи в аренду дома на колесах оказалась в семь раз больше, чем от сдачи квартиры. К такому выводу пришли эксперты компании Dom&Go, сдающей в аренду автодома, пишет «Секрет фирмы».

Сдача в аренду кемпера способна принести прибыль в 25 процентов годовых, тогда как квартиры, как правило, не более 3,5 процента годовых. В результате дом на колесах, даже несмотря на то, что его сезон длится около 210 дней в году из-за климата, может окупиться за четыре-пять лет, а объект недвижимости — примерно за 28,4 года. Кроме того, прибыль от сдачи в аренду жилья в последние годы снижается из-за того, что цены на квартиры растут быстрее арендных ставок — еще в 2020 году доход от их аренды составлял не 3,5 процента годовых, а шесть процентов годовых.

Эксперты отмечают, что с увеличением спроса на путешествия по России аренда кемперов стала более популярна, чем съем обычных домов. Интерес граждан России к трейлерам повышается каждый месяц — в августе текущего года относительно апреля положительная динамика составила 20 процентов. При этом желающих арендовать автодом оказалось гораздо больше, чем доступных для съема вариантов. По словам представителей Dom&Go, еженедельно пользователи оставляют им более 250 заявок на аренду дома на колесах, однако удовлетворить подобный спрос получается лишь на пять процентов.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

Специалисты рекомендуют покупать автодом исключительно для сдачи в аренду, без использования его для своих нужд даже несколько дней в году. В противном случае отбить вложения не удастся — за домом на колесах следует ухаживать, оплачивать страховку и проходить техобслуживание.

Приобретение нового кемпера-прицепа, который необходимо присоединять к автомобилю, обойдется в сумму от миллиона рублей и выше, подержанный будет стоить около 750 тысяч рублей. Цена нового полноценного трейлера, у которого место водителя находится внутри дома на колесах — 7-15 миллионов рублей, а варианта с пробегом — три-четыре миллиона рублей. Аренда автодома в сутки обойдется в 2,5-30 тысяч рублей.

В августе россиянам отсоветовали покупать жилье. По словам экс-советника министра экономики России Евгения Надоршина, в данный момент квартиры переоценены и вкладываться в них невыгодно.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В США оценили очередной пакет военной помощи Украине
Эндрю Гарфилд отказался от секса на полгода ради роли священника
Джошуа озвучили условие для проведения боя с Тайсоном Фьюри
Мясников заявил об опасности бутилированной воды
Президент Сирии пожелал Путину победы на Украине «во благо всего человечества»
Ведущая химическая компания в Европе остановила производство
В Донецке обстреляли здание администрации главы ДНР
Реалистичная секс-игрушка на пляже популярного курорта вызвала всеобщую панику
Генпрокуратура потребовала запретить в России три украинских нацобъединения
Кардиолог перечислил неочевидные признаки нарушенного кровообращения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.