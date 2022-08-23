Сдача в аренду автодома оказалась в семь раз выгоднее сдачи жилья

Dom&Go: сдача дома на колесах в аренду способна принести прибыль в 25 процентов годовых

Выгода от сдачи в аренду дома на колесах оказалась в семь раз больше, чем от сдачи квартиры. К такому выводу пришли эксперты компании Dom&Go, сдающей в аренду автодома, пишет «Секрет фирмы».

Сдача в аренду кемпера способна принести прибыль в 25 процентов годовых, тогда как квартиры, как правило, не более 3,5 процента годовых. В результате дом на колесах, даже несмотря на то, что его сезон длится около 210 дней в году из-за климата, может окупиться за четыре-пять лет, а объект недвижимости — примерно за 28,4 года. Кроме того, прибыль от сдачи в аренду жилья в последние годы снижается из-за того, что цены на квартиры растут быстрее арендных ставок — еще в 2020 году доход от их аренды составлял не 3,5 процента годовых, а шесть процентов годовых.

Эксперты отмечают, что с увеличением спроса на путешествия по России аренда кемперов стала более популярна, чем съем обычных домов. Интерес граждан России к трейлерам повышается каждый месяц — в августе текущего года относительно апреля положительная динамика составила 20 процентов. При этом желающих арендовать автодом оказалось гораздо больше, чем доступных для съема вариантов. По словам представителей Dom&Go, еженедельно пользователи оставляют им более 250 заявок на аренду дома на колесах, однако удовлетворить подобный спрос получается лишь на пять процентов.

Специалисты рекомендуют покупать автодом исключительно для сдачи в аренду, без использования его для своих нужд даже несколько дней в году. В противном случае отбить вложения не удастся — за домом на колесах следует ухаживать, оплачивать страховку и проходить техобслуживание.

Приобретение нового кемпера-прицепа, который необходимо присоединять к автомобилю, обойдется в сумму от миллиона рублей и выше, подержанный будет стоить около 750 тысяч рублей. Цена нового полноценного трейлера, у которого место водителя находится внутри дома на колесах — 7-15 миллионов рублей, а варианта с пробегом — три-четыре миллиона рублей. Аренда автодома в сутки обойдется в 2,5-30 тысяч рублей.

В августе россиянам отсоветовали покупать жилье. По словам экс-советника министра экономики России Евгения Надоршина, в данный момент квартиры переоценены и вкладываться в них невыгодно.