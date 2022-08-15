Экс-советник министра экономики Надоршин отсоветовал россиянам покупать нежвижимость

Летом 2022 года россиянам отсоветовали покупать жилье на вторичном рынке. Не торопиться с приобретением недвижимости призвал экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, сейчас квартиры переоценены — вкладываться в них невыгодно. При этом Надоршин ожидает, что на фоне снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены на жилье будут падать. «Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде, и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить», — порекомендовал специалист.

Однако финансовый консультант Евгений Горобец не разделяет мнение эксперта. «Хранить сейчас деньги — валюта не имеет значения — это все равно что сидеть на пороховой бочке. Потому если у вас есть деньги на квартиру, то, без сомнения, ее нужно покупать — хотя бы под аренду. Потому что недвижимость — это вечный актив, он может дешеветь, но потом все равно подорожает: сравните цены на квартиры в Москве сейчас и десять лет назад», — заявил специалист. Горобец добавил, что наиболее надежными активами для сбережения средств считает золото и недвижимость.

При этом вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак считает, что покупать жилье следует при возникновении соответствующей необходимости, не дожидаясь рождения ребенка, падения цен на квартиры или стоимости ипотеки.

Ранее эксперты в области недвижимости выяснили, что рынок жилищного строительства в России начал восстанавливаться после весеннего спада — девелоперы стали реже вносить изменения в планы и замораживать проекты. Однако, по словам специалистов, себестоимость работ остается высокой на фоне подорожавших стройматериалов и отсутствия налаженных логистических цепочек.