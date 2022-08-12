Оценены перспективы рынка жилья в России

«Ъ»: рынок жилья восстанавливается, но себестоимость строительства остается высокой

Летом 2022 года рынок жилищного строительства в России начал восстанавливаться после весеннего спада, но себестоимость возведения зданий остается высокой. Перспективы отрасли оценили опрошенные «Коммерсантом» эксперты в области недвижимости.

В конце июля Институт развития строительной отрасли (ИРСО) и ВЦИОМ по заказу «Дом.РФ» провели опрос среди российских застройщиков. Аналитики выяснили, что доминировавший сразу после начала военных действий на территории Украины пессимистичный настрой на рынке жилья снизился. В июле только 7 процентов опрошенных девелоперов заявили, что заметно сузились возможности покупок новых площадок под застройку — в мае так считали 27 процентов респондентов.

Вносить изменения в производственные планы в июне были вынуждены 78 процентов компаний, в апреле — 85 процентов. Доля не выполняющих план работ застройщиков в июле была на уровне 10 процентов, а весной — 19 процентов. План по продажам жилья в июле не выполнили 73 процента девелоперов, в мае — 81 процент. «Несмотря на неутешительные прогнозы, звучавшие в феврале и весной, мы видим позитивные подвижки почти по всем параметрам рынка строительства жилья, который перешел к устойчивому восстановлению», — пояснил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Однако другие эксперты считают, что рынок все еще находится в нестабильном состоянии. По данным CEO Dataflat.ru Александра Пыпина, в июне 2022 года спрос на первичное жилье в Москве был на 36 процентов ниже, чем в аналогичный период в 2021-м. Специалист уточнил, что на фоне слабых продаж застройщики продолжают замораживать проекты — по словам эксперта, ситуация не улучшилась с марта.

Опрос межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» показал, что в марте 40 процентов девелоперов были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, еще 29 процентов компаний решили отложить недавно начатые стройки. Однако, как уточняет руководитель отдела развития и планирования проектной компании We-On Group Андрей Абрамов, спустя несколько месяцев застройщики возобновили проектирование нового жилья.

По словам исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, в этот кризис девелоперы ждут от властей прямой поддержки, а не только косвенных мер, таких как стимулирование ипотеки и отраслей.

Эксперты отметили, что на сокращение активности ввода новых проектов повлиял и рост себестоимости строительства. По данным ИРСО, в июле 26 процентов девелоперов отметили подорожание материалов, а 17 процентов — увеличение стоимости строительных работ. В апреле таких респондентов было 80 и 51 процент соответственно.

Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка заметила незначительную коррекцию цен на стройматериалы, однако в целом, по мнению эксперта, себестоимость строительства по-прежнему остается высокой. По прогнозам руководителя отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елены Мироновой, стоимость сырья вряд ли сократится в будущем на фоне активного спроса и недостатка предложения.

Самой большой проблемой стройиндустрии специалисты назвали импортозамещение оборудования у производителей материалов, где как минимум 80 процентов зарубежной техники, не имеющей аналогов в России. При этом переориентация с западных на азиатские рынка, по оценкам коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, продлится не один год.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин предсказал, что по итогам 2022 года спрос россиян на жилье снизится на 10-20 процентов. Чиновник заявил, что при падении спроса на недвижимость правительство предложит новые меры поддержки рынка. Также будет рассмотрено продление льготной ипотечной программы еще на год.