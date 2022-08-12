Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Оценены перспективы рынка жилья в России

«Ъ»: рынок жилья восстанавливается, но себестоимость строительства остается высокой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Летом 2022 года рынок жилищного строительства в России начал восстанавливаться после весеннего спада, но себестоимость возведения зданий остается высокой. Перспективы отрасли оценили опрошенные «Коммерсантом» эксперты в области недвижимости.

В конце июля Институт развития строительной отрасли (ИРСО) и ВЦИОМ по заказу «Дом.РФ» провели опрос среди российских застройщиков. Аналитики выяснили, что доминировавший сразу после начала военных действий на территории Украины пессимистичный настрой на рынке жилья снизился. В июле только 7 процентов опрошенных девелоперов заявили, что заметно сузились возможности покупок новых площадок под застройку — в мае так считали 27 процентов респондентов.

Вносить изменения в производственные планы в июне были вынуждены 78 процентов компаний, в апреле — 85 процентов. Доля не выполняющих план работ застройщиков в июле была на уровне 10 процентов, а весной — 19 процентов. План по продажам жилья в июле не выполнили 73 процента девелоперов, в мае — 81 процент. «Несмотря на неутешительные прогнозы, звучавшие в феврале и весной, мы видим позитивные подвижки почти по всем параметрам рынка строительства жилья, который перешел к устойчивому восстановлению», — пояснил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Материалы по теме:
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022

Однако другие эксперты считают, что рынок все еще находится в нестабильном состоянии. По данным CEO Dataflat.ru Александра Пыпина, в июне 2022 года спрос на первичное жилье в Москве был на 36 процентов ниже, чем в аналогичный период в 2021-м. Специалист уточнил, что на фоне слабых продаж застройщики продолжают замораживать проекты — по словам эксперта, ситуация не улучшилась с марта.

Опрос межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» показал, что в марте 40 процентов девелоперов были вынуждены остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, еще 29 процентов компаний решили отложить недавно начатые стройки. Однако, как уточняет руководитель отдела развития и планирования проектной компании We-On Group Андрей Абрамов, спустя несколько месяцев застройщики возобновили проектирование нового жилья.

По словам исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, в этот кризис девелоперы ждут от властей прямой поддержки, а не только косвенных мер, таких как стимулирование ипотеки и отраслей.

Эксперты отметили, что на сокращение активности ввода новых проектов повлиял и рост себестоимости строительства. По данным ИРСО, в июле 26 процентов девелоперов отметили подорожание материалов, а 17 процентов — увеличение стоимости строительных работ. В апреле таких респондентов было 80 и 51 процент соответственно.

Управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка заметила незначительную коррекцию цен на стройматериалы, однако в целом, по мнению эксперта, себестоимость строительства по-прежнему остается высокой. По прогнозам руководителя отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елены Мироновой, стоимость сырья вряд ли сократится в будущем на фоне активного спроса и недостатка предложения.

Самой большой проблемой стройиндустрии специалисты назвали импортозамещение оборудования у производителей материалов, где как минимум 80 процентов зарубежной техники, не имеющей аналогов в России. При этом переориентация с западных на азиатские рынка, по оценкам коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, продлится не один год.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин предсказал, что по итогам 2022 года спрос россиян на жилье снизится на 10-20 процентов. Чиновник заявил, что при падении спроса на недвижимость правительство предложит новые меры поддержки рынка. Также будет рассмотрено продление льготной ипотечной программы еще на год.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Европейский банк принял платеж за транзит российской нефти через Украину в Чехию
Женщина устала ждать стоматолога и руками вырвала себе 13 зубов
Наталья Касперская объяснила желание IT-специалистов вернуться в Россию
Врач рассказала о риске подхватить опасную инфекцию в домашнем туалете
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС
На российской трассе ракетный комплекс «Искандер» столкнулся с КамАЗом
Подмосковный силач перетащил поезд и установил новый мировой рекорд
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники с иностранным оружием и боеприпасами
Блогерша показала простой способ скрыть живот с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.