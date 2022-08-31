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Появилось видео задержания со стрельбой агрессивного водителя в Москве

Полиция опубликовала видео задержания лихача на Lexus, по машине которого открыли огонь

Появилось видео задержания агрессивного водителя в Москве: полиции пришлось открыть огонь по колесам Lexus. Кадры «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как полицейский автомобиль со включенными проблесковыми сигналами подъезжает к остановившемуся Lexus. Из авто патрульных выходит мужчина, но диалог переходит в опасную фазу: водитель зажал стеклом руку сотрудника полиции, который попросил предоставить документы.

В МВД «Ленте.ру» отметили, что напарник патрульного после этого открыл огонь по колесам авто. Впоследствии преступника задержали.

Леонид Микуляк
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