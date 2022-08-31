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На Украине допустили вступление в НАТО до конца спецоперации

Вице-премьер Украины Стефанишина допустила вступление Киева в НАТО до конца спецоперации

Фото: Unsplash

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина высказалась о возможном вступлении страны в НАТО. Ее слова приводит «Европейская правда».

Стефанишина допустила вступление Киева в НАТО до конца спецоперации. «Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — уточнила она.

Вице-премьер отметила, что Украина многократно просила принять ее в Североатлантический альянс, и сейчас «решение должен принять Брюссель». При этом она не согласилась с мнением о том, что страна, участвующая в вооруженном конфликте или обладающая территориальным спором, не имеет право вступить в НАТО.

«Это не так. Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», — заявила Стефанишина.

Ранее Стефанишина выдвинула новое требование к НАТО. По ее словам, Киев устроит вступление в альянс, но не предоставление плана действий по членства (ПДЧ) в нем.

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Марина Совина
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