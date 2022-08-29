На Украине выдвинули новое требование к НАТО

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев устроит вступление в НАТО, но не предоставление ПДЧ

Украине недостаточно предоставления плана действий по членства (ПДЧ) в НАТО, ее устроит только вступление в Североатлантический альянс. Об этом вице-премьер республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в своем интервью изданию «Европейская правда».

Она выдвинула новое требование Киева к НАТО и подчеркнула, что соответствующее решение альянса было бы единственно актуальным на сегодняшний день.

«Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года... То есть только членство», — пояснила Стефанишина.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна должна стать ядром безопасности Европейского союза (ЕС).