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Украина заявила о намерении стать ядром безопасности ЕС

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Киев должен стать осью системы безопасности ЕС

Фото: РИА Новости

Киев должен стать ядром безопасности Европейского союза (ЕС). О таком намерении Украины заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в Twitter.

«После окончания войны Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы обеспечить это», — написал он.

Ранее отмечалось, что гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Россией. Тем не менее украинские власти, «простимулированные западными деньгами и ракетами», отказались от сотрудничества, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

23 августа Ермак сообщил, что документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к 29-30 августа. По его словам, текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

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Анастасия Заикина
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