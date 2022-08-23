Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев высказался о гарантиях безопасности Киева

Зампред СБ Медведев заявил, что никакие соседи Киева не могут дать гарантии безопасности

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Киевские власти продолжают изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, однако ясно, что никакие соседи им их дать не могут. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, украинское руководство проводит «встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников», то опять про НАТО вспомнят. Всем ясно, что никакие соседи не могут дать Украине гарантий, даже если «люто ненавидят Россию», добавил Медведев.

Он отметил, что гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Россией. Однако украинское руководство, «простимулированное западными деньгами и ракетами», от них отказалось, заключил политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Латвии начался снос памятника Освободителям Риги
В России выявили 30 967 случаев коронавируса
В России придумали способ доставить туристов на Карибы и в Азию
Медведев высказался о гарантиях безопасности Киева
Предполагаемых убийц девяти россиян нашли через 20 лет по следам на бутылке
На Роналду подадут в суд
Названы четыре устаревших модных правила
Россиянин поджег себя на глазах у возлюбленной и попал на видео
Напавшего с газовым пистолетом на девятилетнего ребенка россиянина задержали
Медведев исключил принятие Украины в НАТО из-за спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.