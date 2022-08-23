Медведев высказался о гарантиях безопасности Киева

Зампред СБ Медведев заявил, что никакие соседи Киева не могут дать гарантии безопасности

Киевские власти продолжают изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, однако ясно, что никакие соседи им их дать не могут. Об этом высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, украинское руководство проводит «встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников», то опять про НАТО вспомнят. Всем ясно, что никакие соседи не могут дать Украине гарантий, даже если «люто ненавидят Россию», добавил Медведев.

Он отметил, что гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Россией. Однако украинское руководство, «простимулированное западными деньгами и ракетами», от них отказалось, заключил политик.