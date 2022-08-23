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В Киеве анонсировали документ о гарантиях безопасности для Украины

Офис Зеленского анонсировал «очень мощный» документ о гарантиях безопасности к 29 августа

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к 29-30 августа. Такой анонс сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. По словам украинского политика, документ получился «очень мощным».

Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами

Андрей Ермак глава Офиса президента Украины

Расмуссен согласился возглавить группу по урегулированию на Украине 1 июля. По утверждению президента Владимира Зеленского, она должна «фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева».

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Украина начала работать со странами Европы в новом формате

Как сообщает ТАСС, Ермак также объявил о том, что Украина и семь стран Европы начали взаимодействие в рамках нового формата под названием «Киевская инициатива». Он пояснил, что Как пояснил Ермак, новый формат объединяет «непосредственных соседей и близких партнеров».

По словам офиса Зеленского, главная цель «Киевской инициативы» — усилить координацию стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности. «Мы рассматриваем это как площадку для обсуждения общих вызовов безопасности для Центральной и Восточной Европы в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины», — подчеркнул он. Уточняется, что встречи будут проходить раз в месяц.

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Требования гарантий безопасности

Украина требует международные гарантии безопасности в обмен на нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал гарантии безопасности, которые западные страны смогут предоставить Киеву после урегулирования конфликта. По его мнению, обещания Запада коснутся поставок вооружений и финансирования, но не более того.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО. «Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал он.

Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В свою очередь, 3 июля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер ФРГ добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине. Позже он уточнил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО.

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Марина Совина
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