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Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Зеленский призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде призвал альянс предоставить республике гарантии безопасности. Его цитирует ТАСС.

«Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности», — заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский потребовал предоставить Украине военную помощь в виде современного противоракетного и противовоздушного вооружения, а также помочь финансово.

Ранее президент Украины сравнил политику НАТО с работой старых турникетов в киевском метро. «Они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь», — заявил глава государства.

Саммит НАТО, в свою очередь, призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине. По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, страны альянса продолжат помогать Киеву.

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Алевтина Запольская
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