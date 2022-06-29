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Зеленский сравнил политику НАТО с работой старых турникетов в метро

Президент Украины Зеленский сравнил политику НАТО с работой старых турникетов в метро

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил политику НАТО с работой старых турникетов в киевском метро. Об этом он заявил в ходе саммита альянса в Мадриде, передает РИА Новости.

«Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь — турникеты закрываются, пока не заплатишь», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что саммит НАТО в Мадриде призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. По его словам, страны альянса продолжат помогать Киеву.

При этом глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес ранее заявлял, что вопрос о вступлении Украины в НАТО никогда не рассматривался.

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Алевтина Запольская
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