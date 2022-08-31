Менеджер Zara опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников сети
Сотрудникам сети магазинов одежды Zara никто не предлагал уволиться — им выплачивают деньги за несколько месяцев вперед, чтобы избежать потери кадров. Слухи о массовых сокращениях в беседе с «Лентой.ру» на условиях анонимности опровергла менеджер одной из торговых точек.
Нет, в данный момент сотрудников не увольняют. Трудовой договор никто не расторгает. Сотрудникам выплатили деньги за работу сразу вперед на определенный срок
По словам сотрудницы Zara, работников сети это устраивает, и никто не планирует искать новую работу. Самой компании это нужно, чтобы в случае открытия не тратить время на решение кадровых вопросов.
«Компания сделала так, чтобы сотрудники просто сидели и ждали. В данный момент это лучший способ удержать сотрудников на месте в тех магазинах, в которых, скорее всего, возобновится работа. Взгляните сами на эту ситуацию: сотрудники получили большие суммы и сидят молча, нигде ничего не говоря. Зная, что, первое — вероятно есть возможность вновь открыться, второе — компания сразу дала деньги, чтобы сотрудникам было на что жить», — объяснила менеджер.
При этом возможные срои открытия магазинов России руководство не называет.
Ранее Mash сообщил, что испанский ретейлер Inditex начал массовое сокращение сотрудников магазинов Zara в России. Сотрудники магазинов анонимно рассказали изданию, что руководители пригласили их в офис и предложили уволиться по соглашению сторон. При этом им пообещали выплатить пять окладов. Менеджерам торговых точек предложили работу в западных странах.
Испанская ретейл-компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другими марками, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.