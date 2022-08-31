Менеджер Zara опровергла слухи о массовых увольнениях сотрудников сети

В Zara опровергли слухи о массовых сокращениях сотрудников сети

Сотрудникам сети магазинов одежды Zara никто не предлагал уволиться — им выплачивают деньги за несколько месяцев вперед, чтобы избежать потери кадров. Слухи о массовых сокращениях в беседе с «Лентой.ру» на условиях анонимности опровергла менеджер одной из торговых точек.

Нет, в данный момент сотрудников не увольняют. Трудовой договор никто не расторгает. Сотрудникам выплатили деньги за работу сразу вперед на определенный срок менеджер одного из магазинов Zara

По словам сотрудницы Zara, работников сети это устраивает, и никто не планирует искать новую работу. Самой компании это нужно, чтобы в случае открытия не тратить время на решение кадровых вопросов.

«Компания сделала так, чтобы сотрудники просто сидели и ждали. В данный момент это лучший способ удержать сотрудников на месте в тех магазинах, в которых, скорее всего, возобновится работа. Взгляните сами на эту ситуацию: сотрудники получили большие суммы и сидят молча, нигде ничего не говоря. Зная, что, первое — вероятно есть возможность вновь открыться, второе — компания сразу дала деньги, чтобы сотрудникам было на что жить», — объяснила менеджер.

При этом возможные срои открытия магазинов России руководство не называет.

Ранее Mash сообщил, что испанский ретейлер Inditex начал массовое сокращение сотрудников магазинов Zara в России. Сотрудники магазинов анонимно рассказали изданию, что руководители пригласили их в офис и предложили уволиться по соглашению сторон. При этом им пообещали выплатить пять окладов. Менеджерам торговых точек предложили работу в западных странах.

Испанская ретейл-компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другими марками, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.