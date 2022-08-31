Zara начала массово сокращать своих сотрудников в России

Руководство бренда Zara предложило своим сотрудникам в России уволиться по согласию сторон

Испанский ритейлер Inditex начал массовое сокращение сотрудников магазинов Zara в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сотрудники магазинов, пожелавшие остаться анонимными, рассказали изданию, что руководители пригласили их в офис и предложили уволиться по согласию сторон. При этом им пообещали выплатить пять окладов.

Согласно материалу, менеджерам магазинов испанского бренда повезло больше. Отмечается, что одни работники уехали устраиваться на работу Беларусь, а другим предложили работу на Западе.

В то же время, по информации Mash, Zara в СНГ и ее дочерние компании, в том числе Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, накопили множество исков о неисполнении условий аренды. Утверждается, что сумма уже достигла почти двух миллиардов рублей.

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

14 июня стало известно, что российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara. Руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев рассказал о подлинности продукции, заявив, что она закупается напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов.