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Путина попросили дать бедным россиянам больше денег на газификацию

Вице-премьер Новак предложил дать бедным россиянам больше денег на газификацию
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер Александр Новак предложил позволить регионам давать малообеспеченным гражданам больше денег на газификацию внутри участка дома, передает РИА Новости.

По словам чиновника, бедные россияне зачастую не могут самостоятельно приобрести газоиспользующее оборудование, поэтому строительство газовой инфраструктуры для газификации им не помогает.

Новак попросил у Путина поддержки этой инициативы, чтобы он поручил руководителям регионов еще раз вернуться к вопросу дополнительной поддержки граждан.

В июне прошлого года глава государства подписал закон о бесплатной газификации. Первый этап должны провести в период до 2023 года, второй — до 2030-го. Отвечает за процесс единый оператор газификации.

До этого момента «Газпром» проводил газопроводы только до населенных пунктов, а за дальнейшее подключение должны были платить потребители. Но поскольку нередко плата достигала сотен тысяч рублей, желающих воспользоваться услугой было немного. В новых условиях от потребителей требовалось только купить котел, бойлер, плиту и батареи.

Инициатива Новака, если власти ее поддержат, позволит газифицировать дома тех россиян, которые не имеют возможности купить себе домой даже указанное оборудование.

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Платон Щукин
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