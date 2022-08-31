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Девушка увеличила губы и осталась с новыми морщинами на лице

Блогерша увеличила губы и осталась с новыми носогубными складками из-за миграции филлера

Кадр: @urdaddyluvssmee / TikTok

Блогерша увеличила губы с помощью филлера и осталась с глубокими морщинами на лице. Свою историю пользовательница с никнеймом urdaddyluvssmee рассказала в TikTok.

24-летняя девушка опубликовала ролик с заголовком «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните», в котором продемонстрировала свою внешность после посещения косметолога. На кадрах видно, что, помимо пухлых губ, героиня материала получила две новые носогубные складки над ртом. «Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой? Я не понимаю, что случилось», — заявила она.

Публикация urdaddyluvssmee стала вирусной и набрала около 700 тысяч просмотров. Другие юзеры принялись давать ей советы по поводу случившегося. «Миграция наполнителя! Тебе не следует выкачивать его полностью, его можно просто растворить по границе рта», «Это потому, что вам закачали слишком много наполнителя за один раз. Вы должны делать это постепенно», — предположили они.

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По информации сети косметологических клиник Simple Clonics, миграция филлера определяется как процесс распространения дермального наполнителя в область за пределами места инъекции. Такие последствия возникают в случае введения избыточного количества филлера на слишком большую глубину под кожей.

В августе блогерша решила избавиться от филлеров, которыми ранее увеличила губы у косметолога, и столкнулась с сильной аллергической реакцией. Через несколько часов после посещения клиники губы девушки увеличились в размере в несколько раз, раздувшись на пол-лица. «Тест показал, что все в порядке, однако в действительности я оказалась аллергиком», — пожаловалась она.

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Карина Черных
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