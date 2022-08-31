Родственники сообщника убийцы Дугиной рассказали о невозможности с ним связаться

Подозреваемый в причастности к убийству Дугиной Цыганенко не выходит на связь с родными

Подозреваемый в причастности к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной Богдан Цыганенко не выходит на связь, заявили его родственники РИА Новости.

Родные Цыганенко рассказали о невозможности с ним связаться. По их словам, Telegram-аккаунт, привязанный к его номеру телефона, не активен с 5 июля 2022 года.

«Он не отвечает. Я ему сколько раз звонила. Сколько звоним — он не отвечает. Может, что-то с телефоном у него, я не знаю… Мы не знаем, собираются ли они [с матерью] возвращаться. Я ему написала — он ничего не отвечает. Связи нет. Уехал и все. Я с ним хотела поговорить, но он ничего не отвечает», — рассказала бабушка Цыганенко. С ее словами согласилась тетя мужчины.

Ранее родственники Цыганенко рассказали о его отъезде из Донецка. Они сообщили, что мужчина уехал с матерью из дома в городе в начале июля.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.