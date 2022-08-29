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Родственники сообщника убийцы Дугиной рассказали о его отъезде из Донецка

Предполагаемый сообщник убийцы журналистки Дугиной с июля не связывался с родственниками

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Предполагаемый сообщник убийцы журналистки Дарьи Дугиной, 43-летний Богдан Цыганенко, с июля не связывался с родственниками. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает РИА Новости.

Родные Цыганенко рассказали, что он уехал с матерью из дома в Донецке в первых числах июля. Больше у них не было возможности пообщаться.

Ранее стало известно, что преступление вместе с Вовк готовил еще один член диверсионно-террористической группы, 43-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он помог исполнительнице убийства собрать в гараже самодельную бомбу для подрыва автомобиля журналистки и обеспечил ее поддельными документами. Известно, что 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства политолога.

Российские правоохранительные органы объявят в розыск Цыганенко.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье. Погибшая возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой хотел ехать ее отец. Позже в ФСБ сообщили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк.

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Екатерина Власова
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